Gazipaşa'da kamyonetle minibüs çarpıştı - Son Dakika

Tarafların kendi aralarında anlaşması sonrası araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Gazipaşa 'da kamyonetle minibüs çarpıştı

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