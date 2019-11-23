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Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

6 saat önce

Gazipaşa'da kaza 1 yaralıAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ali Abat yaralandı.

Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ali Abat yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mesut K.'nın idaresindeki 07 NA 2606 plakalı otomobil, Ali Abat'ın kullandığı 07 LDG 25 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilerek yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Abat yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Ali Abat, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı Ali Abat'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ali Abat'ın İlçe Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaçan otomobil sürücüsü ise polisin çalışması sonucu yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gazipaşa'da kaza 1 yaralı

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
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