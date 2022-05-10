GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI - Son Dakika
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GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI

10.05.2022 11:36

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine doğru seyir halinde olan Hasan Çetin idaresindeki 07 UN 837 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktıktan sonra 10 metrelik uçurumdan alt yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı Hasan Çetin, tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI

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Hasan Çetin, Gazipaşa, Kamyonet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİPAŞA'DA KAZA: 1 YARALI - Son Dakika


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