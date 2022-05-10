GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI - Son Dakika
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GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI

10.05.2022 17:05

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hikmet Özdemir, hafif ticari aracın çarpması sonucunda meydana gelen kazada yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hikmet Özdemir, hafif ticari aracın çarpması sonucunda meydana gelen kazada yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Milli Egemenlik Bulvarı D-400 kara yolunda meydana geldi. Yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Özdemir'e, Alanya'dan Mersin istikametine seyir halinde olan Abdülkadir Seyitoğlu idaresindeki 63 AE 536 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hikmet Özdemir havanın da sıcak olması nedeniyle ambulans gelene kadar şemsiye altında bekletildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özdemir, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI

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Hikmet Özdemir, Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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