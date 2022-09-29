GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI-O - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI-O

29.09.2022 17:21

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Batuhan B. yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Batuhan B. yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi D-400 karayolundaki kontrollü kavşakta meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Fatma Ö. idaresindeki 07 NNM 98 plakalı otomobille Batuhan B. idaresindeki 07 UR 523 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilip yaklaşık 7 metre sürüklenerek durdu. Motosiklet sürücüsü Batuhan B. başından ve ayağından aldığı darbeyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü Batuhan B., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

YORUMLAR
500
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Tayland'da yarışacak Milli motosikletçi Deniz Öncü, Tayland'da yarışacak Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE POLİSE DİRENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI Son dakika haber | GÜNGÖREN'DE POLİSE DİRENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Kaynak: DHA

Motosiklet, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI-O - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:14 Bir polisimizin şehit olduğu terör saldırısında yaralanan polis memuru konuştu: Faciayı önledik
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 23:32:53. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI-O - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement