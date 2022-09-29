Olay, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi D-400 karayolundaki kontrollü kavşakta meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Fatma Ö. idaresindeki 07 NNM 98 plakalı otomobille Batuhan B. idaresindeki 07 UR 523 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilip yaklaşık 7 metre sürüklenerek durdu. Motosiklet sürücüsü Batuhan B. başından ve ayağından aldığı darbeyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü Batuhan B., Gazipaşa Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİPAŞA'DA KAZA 1 YARALI-O - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.