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GAZİPAŞA'DA KAZA 3 YARALI - Son Dakika

GAZİPAŞA'DA KAZA 3 YARALI

06.02.2022 12:21

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu caddesinde meydana geldi. Selinus sahili istikametinden ilçe merkezi istikametine hareket halinde olan Nihat O. idaresindeki 07 YAG 14 plakalı hafif ticari araç, Deniz Ş.'ye ait park halindeki 07 YSZ 34 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar ağır hasar aldı. Hafif ticari araç sürücüsü Nihat O. kazayı yaralanmadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülen 3 yaralı tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GAZİPAŞA'DA KAZA 3 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA 3 YARALI
GAZİPAŞA'DA KAZA 3 YARALI

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Gazipaşa, Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİPAŞA'DA KAZA 3 YARALI - Son Dakika


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