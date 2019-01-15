Gazipaşa'da Kuvetli Yağış ve Fırtına
49 dakika önce
- Antalya'da şiddetli fırtına sera ve iş yerlerine zarar verdi Selinus Sahili'nden detaylar Rüzgardan zarar gören ağaçlardan görüntüler Şiddetli rüzgardan zarar gören büfelerden görüntüler Rüzgardan zarar gören seralar ve muz bahçelerinden görüntüler ANTALY - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde...
- Antalya
'da şiddetli fırtına sera ve iş yerlerine zarar verdi
Selinus Sahili'nden detaylar
Rüzgardan zarar gören ağaçlardan görüntüler
Şiddetli rüzgardan zarar gören büfelerden görüntüler
Rüzgardan zarar gören seralar ve muz bahçelerinden görüntüler ANTALY - Antalya'nın Gazipaşa
ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına iş yerlerine, ağaçlara ve seralara zarar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:22 Kaynak: AA
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