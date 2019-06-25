Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı
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Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 35 dekar makilik alan ve tarım arazisi yandı.

Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 35 dekar makilik alan ve tarım arazisi yandı. Yangın karadan ve havadan 1 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.
Alanya- Gazipaşa sınırındaki Alanya'ya bağlı İmamlı Mahallesi Haçbel mevkiindeki tarlada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın yakındaki makilik araziye de sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 3 acil müdahale aracı, 2 su tankeri ve 20 işçi yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 9 dekar makilik alan ve 26 dekar tarım arazisi yandı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
Gazipaşa, Güncel
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