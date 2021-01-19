Gazipaşa'da muz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Gazipaşa'da muz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Gazipaşa ilçesinde muz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gazipaşa ilçesinde muz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İbrahim B'nin (66) kullandığı 07 UF 527 plakalı muz yüklü kamyonet, Zeytinada Mahallesi Ayrıca mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülseren Y. (44) ve Ahmet Y. (46) yaralandı. Çevrede kimsenin olmaması nedeniyle kazadan 2 saat sonra Ahmet Y. kamyonetten çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Ağır yaralanan İbrahim B. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan Gülseren Y. ve Ahmet Y. ise özel bir araçla hastaneye götürüldü.

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