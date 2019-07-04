Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da muzluk alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Gazipaşa'da muzluk alanda yangın

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm muz bahçesinde hasara yol açtı.
Koru Mahallesi Poyraz Koyu bölgesinde muz arazilerinin ve villaların olduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait acil müdahale aracı ve orman işletme ekiplerine ait 5 arazöz ile alevlere müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına villalar bölgesinde tatil yapan vatandaşlar da destek verdi.
Yangın sırasında zarar gören elektrik hatlarında patlamalar meydana geldi.
2 saatlik çalışma sonucu yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında 5 dönüm muz bahçesi hasar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Gazipaşa'da muzluk alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:28 Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksiye binen Alman turistler şov yaptı! "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 22:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da muzluk alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]