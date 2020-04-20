Gazipaşa'da öğrencilerin sahiplendiği hayvanları polisler besledi - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki bir okulda öğrencilerin sahiplendiği hayvanlar, polis ekiplerince beslendi.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polisi arayan Gazipaşa Şehit Demet Sezen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yunus Koç, öğrencilerin okulda sahiplendikleri akvaryum balıkları ile köpeklerin beslenmesini talep etti.

Okula giden Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yemini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için her okulun bir hayvan sahiplenmesi çağrısında bulunmuştu.