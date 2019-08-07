Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Sarıağaç Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Erkin Sonek'in (38) kullandığı 34 PU 2233 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Eren Üstün (41) yönetimindeki 34 ZPF 98 plakalı otomobil çarpıştı. Üstün'ün kontrolünden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten tali yola düştü. Sürüklenen araç, yaklaşık 60 metre sonra durdu. Sonek'in aracı ise yol üzerinde yaklaşık 110 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, sürücülerden Eren Üstün ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ela Sonek (33) ve çocukları Eliza, Ege ve Elvin Sonek yaralandı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı Ela Sonek ve çocuklarını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Almanya vatandaşı oldukları öğrenilen yaralılar, ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Eren Üstün ise boynunun ağrıdığını söyleyerek, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan ilk müdahaleler sonrası yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı ve Nusret'ten BB Erzurumspor'a dev destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı Arsenal ile sözleşmesi biten Welbeck, Watford ile anlaştı Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]