Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2) - Son Dakika

HER SENE YAŞANIYORMUŞ

Antalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi. Bölgede mağaraların bulunduğunu aktaran veteriner, ani dalga yükselmeleri nedeniyle yarasanın bir yere çarpıp, ölmüş olabileceğini söyledi. Bu olayın normal olduğunu belirten veteriner, virüsle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını söyledi.