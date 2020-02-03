Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2) - Son Dakika

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Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2)
6 saat önce
HER SENE YAŞANIYORMUŞAntalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
HER SENE YAŞANIYORMUŞ
Antalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi. Bölgede mağaraların bulunduğunu aktaran veteriner, ani dalga yükselmeleri nedeniyle yarasanın bir yere çarpıp, ölmüş olabileceğini söyledi. Bu olayın normal olduğunu belirten veteriner, virüsle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını söyledi.
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