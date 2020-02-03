Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2) - Son Dakika

Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2)

6 saat önce

HER SENE YAŞANIYORMUŞAntalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi.

Gazipaşa'da, sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu (2), System.String[]

HER SENE YAŞANIYORMUŞ

Antalya'da görevli veteriner, Gazipaşa ilçesinde sahilde 2 yarasa ölüsü bulunmasının normal olduğunu, her yıl benzer durumun yaşandığını söyledi. Bölgede mağaraların bulunduğunu aktaran veteriner, ani dalga yükselmeleri nedeniyle yarasanın bir yere çarpıp, ölmüş olabileceğini söyledi. Bu olayın normal olduğunu belirten veteriner, virüsle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını söyledi.


Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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