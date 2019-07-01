Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi
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Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi

20 dakika önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ay yapılan meclis toplantısında 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönünde aldığı karar bu ay toplanan mecliste yeniden görüşüldü ve reddedildi.

Gazipaşa'da Suriyeli sığınmacılara yönelik plaj yasağı reddedildi, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ay yapılan meclis toplantısında 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönünde aldığı karar bu ay toplanan mecliste yeniden görüşüldü ve reddedildi.
Gazipaşa Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde Başkan CHP'li Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunun haziran ayı toplantısında 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönünde oy çokluğuyla kabul edilen, ancak Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yasaya aykırı olarak meclise iade ettiği karar görüşüldü.
CHP, AK Parti ve MHP grup sözcüleri kararın yeniden oylanmasını ve kanunlara aykırılık varsa iptal edilip, yasağın kaldırılması yönünde beyanda bulundu. İYİ Parti grubu haziran meclisinde alınan plaj yasağının gerekçelerini sayarak, kararın arkasında olduklarını belirtti.
Yapılan müzakerelerin ardından karar yeniden oylamaya sunuldu. İYİ Parti'li 7 meclis üyesi karara olumlu yönde oy kullanırken, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile CHP, AK Parti ve MHP'li 16 meclis üyesi olumsuz oy verdi. Oylama sonucu 'Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plaja alınmaması ve Suriyelilerin Zabıta Müdürlüğü'nün belirleyeceği bölgede denize girmeleri' yönündeki karar oy çokluğuyla reddedildi. Haziran ayı meclisinde aynı karar Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmişti.
'MECLİSİMİZ REDDETMİŞTİR'
Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "İlçemizde Suriyeli sığınmacılar konusunda bir rahatsızlık olduğu kesin. Sadece deniz kenarında değil şehir merkezinde de var bu rahatsızlık. Ben daha önceki oturumumuzda da çekimser kalarak belirtmiştim. Daha sonra bu kararı meclise iade ederek. Şu anda da meclisimiz reddetmiştir, karar geçersizdir. Ancak Suriyeliler konusunda başta belirttiğim gibi rahatsızlık var. Sadece belediyemizin alacağı önlemlerle çözülmesi mümkün değil. Devlet sorunu. Kaymakamlık, belediye her türlü desteği vatandaşlara veriyoruz. Vatandaşlarımızı kim rahatsız ederse etsin onun karşısındayız" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:14 Kaynak: DHA
Zabıta Müdürlüğü, Gazipaşa, Antalya, Güncel
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