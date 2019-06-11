Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da Suriyelilere plaj yasağına veto
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Gazipaşa'da Suriyelilere plaj yasağına veto

8 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi kararıyla halka açık plajların Suriyeli vatandaşlara yasaklanmasının ardından belediye Başkanı kararı veto edip meclise geri gönderdi.

Gazipaşa'da Suriyelilere plaj yasağına veto, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi kararıyla halka açık plajların Suriyeli vatandaşlara yasaklanmasının ardından belediye Başkanı kararı veto edip meclise geri gönderdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, 3621 sayılı Kıyı kanununun 5. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır" dedi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP'li Meclis Üyesi Ulaş Özgen'in "Suriyeliler halk plajlarına alınmasın" başlıklı önergesi AK Parti ile MHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen 12 üyenin "evet" oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı. Kararın ardından tartışmalar yaşanırken Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı. Sakar, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi – Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup bu konuda Belediye meclisine yetki verilmediği sürece Belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelerede aykırı olduğundan alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır.Zaten bildiğim kadarıyla da Belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip yeniden görüşülmek üzere Belediye meclisine iade etmiştir" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
Antalya, Gazipaşa, Güncel
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