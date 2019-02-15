Son Dakika Haberleri: Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

54 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde, belediyenin geri dönüşüm aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde, belediyenin geri dönüşüm aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Gazipaşa-Anamur karayolunda Adem Taşar (18) yönetimindeki 07 NU 257 plakalı motosiklet, Selçuk Ceyhan (46) idaresindeki 07 AHP 51 plakalı belediyenin geri dönüşüm aracına arkadan çarptı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Taşar, ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Selçuk, Anamur, Antalya, Gazipaşa, Güncel
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