Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor - Son Dakika

Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor

16.12.2020 08:23
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde üretici Süleyman Tuncer, 10 dekar zencefil, 3 dekar zerdeçal olmak üzere toplamda 13 dekarlık serasında hasada başladı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde üretici Süleyman Tuncer, 10 dekar zencefil, 3 dekar zerdeçal olmak üzere toplamda 13 dekarlık serasında hasada başladı. İlçede yerli zencefilin kilosu kalitesine göre 40- 70 lira arasında, zerdeçalın kilosu ise 100- 120 lira arasında satışa sunuluyor.

Gazipaşa'da örtü altı sebze ve meyve üretimi yapan Süleyman Tuncer, 3 yıl önce Türkiye'de ilk yerli zencefil deneme ekiminden başarılı sonuç alınca, üretimi artırdı. Örtü altında domates, salatalık, patlıcan üreten Süleyman Tuncer, 13 dekar örtü altında da zencefil ve zerdeçal üretimi yapıyor. Olgunlaşma süresi 9 ay olan ürünler, aralık ayında hasada başlanarak, mart ayına kadar yeni ekim için hazırlıkları yapılıyor. Dekardan bakım ve ortamına göre zencefilden 3 tondan başlayıp, 5 tona kadar ürün elde edilebilirken, zerdeçalda 2 tonla 4 ton arasında ürün elde ediliyor. Zencefilin yeşil kısımları da çay olarak değerlendiriliyor. Yerli zencefilin kilosu kalitesine göre 40 liradan başlayıp 70 lira arasında satılıyor. Zerdeçalın kilosu ise 100 lira ile 120 lira arasında satışa sunuluyor. İlçede 13 dekar alanda zerdeçal ve zencefil hasadına başlayan Süleyman Tuncer'in serasını İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ziyaret etti.

'TİCARİ BOYUT DA KAZANDIRDIK'Süleyman Tuncer, "Zerdeçal bitkimizi 3 bin metrekare bir alanda denedik. Geçen yıl da deneme ürünü yapmıştık ama bu yıl deneme demeyelim, ticari boyut da kazandırdık. Gördüğünüz gibi köklerinden iyi bir verim alıyoruz. Bu zerdeçal tıbbi aromatik bitkilerin analarından biri. Çok özel bir bitkidir. Biliyorsunuz ülkemize yine Güneydoğu Asya'dan, Çin'den, Hindistan'dan, Malezya gibi Güney Doğu Asya ülkelerinden ithal ediliyor. Tüketilmesi ve yaygınlaştırılması gerekir" dedi.'9 AY GİBİ BİR SÜREÇTE YETİŞİYOR'Zerdeçalın toplum ve insan sağlığı açısından özel bitki olduğunu vurgulayan Süleyman Tuncer, "Üretimini yaparak tüketicilerimizin, insanlarımızın tüketimine sunmamızda yarar var. Alternatif ürün olarak bu bölgemizde yetişebildiğini gördük. Denedik, yetiştirmemiz gerekiyor, bunu da. Zencefil ürünümüz 10 dönüm gibi bir şeydi. Ekimini sağladık. Şu anda hasada başladık ve bu ay içinde ocak ayına kadar hasadımızı yaparak, mart ayında tekrar ekimine hazırlayacağız. Mart ayında ekip 12. ay başında hasadına başlıyoruz. 9 ay gibi bir süreçte yetişiyor" diye konuştu.Bakımıyla alakalı olarak ürünün veriminin arttığını aktaran Süleyman Tuncer, şöyle devam etti: "2 ton da alabiliriz, 5 ton da alabiliriz. Bu toprak yapısı, üreticilik bilgisi, donanımıyla da ilgili bir şey. Zaten iklimimiz var. Yapmamız gereken sera koşulları ve tropik bir ortam sağlamaktır. Büyük markette ithal eden firmalarımız var. Kilosu 100- 120 lira arasında bu zerdeçalın satıyorlar. Biz daha piyasaya yeni vereceğiz. Zencefilli de bu kalitesine göre birinci kalite, ikinci kalite gibi. Yine ithal ürünlerde 70 liradan 40 liraya kadar onu da satıyorlar, piyasaya sunuyorlar. Hal toptan fiyatlarda alacak bunları. Tabii tüketici nezdinde bu fiyatlar biraz daha artıyor. Zencefille, zerdeçal arasında verim farkı, biraz tonaj farkı var ama çok bir şey değil."ÇELİK'TEN ÜRETİCİYE TEŞŞEKKÜR

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de "Zencefil, zerdeçal hasadına katıldık. Özellikle Gazipaşamızda bunu yetiştirdiği için üreticimize teşekkür ediyoruz. Çünkü örnek oldu. Bunu yetiştirmemiz gerekiyordu. Hep dışarıdan ithal edilirken, Türkiye'den ihraç edeceğiz. Allah izin verirse, biz burada özellikle bu üreticilerimize 'her zaman aynı şeyi ekip de para yaptı, yapmadı' demeyeceğiz" dedi.


Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor
Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor

Gazipaşa, Zencefil, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gazipaşa'da üretilen yerli zencefil 70, zerdeçal 120 liraya satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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