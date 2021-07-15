Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da bir şahsın arazisinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine jandarma tarafından yapılan aramada, bahse konu adreste 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Gazipaşa ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kızılgüney Mahallesi Köprübaşı mevkiinde M.M. isimli şahsın tapulu arazisinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı alındı. Alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine adrese yapılan aramada, 65 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA