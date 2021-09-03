Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrolünde durdurulan kamyonette uyuşturucu bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Güney Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığınca yol uygula noktasında şüpheli görülen R.K'nin kullandığı kamyonet durduruldu.

Kamyonette kokuya duyarlı "dedektör köpek" ile yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 21 mermi, 1 yivsiz tüfek, 23 tüfek fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli R.K gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheliye, ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 944 lira idari para cezası uygulandı.