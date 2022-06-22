Gazipaşa'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gazipaşa'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

22.06.2022 11:40
Gazipaşa'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan şahıs, yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan şahıs, yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçtaki T.T. isimli şahsın "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçta yapılan aramada valiz içerisinde 5 gram eroin ele geçirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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