Gazipaşa'da yaya geçidi nöbeti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için başlattığı Önce Yaya projesi kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak nöbet tutuldu.

İçişleri Bakanlığı'nca 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaya geçidinde uygulama yaptı. Yaya nöbeti saat 14.00'te Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki yaya geçidinde Kaymakam Cemil Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı, daire müdürleri, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Cemil Öztürk ve nöbete katılanlar sürücülere broşürler dağıtıldı.

Kaymakam Cemil Öztürk, Öncelik yayalarındır, yaya geçitlerinde sürücülerimiz lütfen kurallara uysun ve yaya geçitlerinde yaya önceliği kapsamında yaya gördükleri zaman dursun ve onların geçmesini beklesin. Bunlar çok önemli şeyler, çünkü ülkemizdeki trafik yaralanmalı ve ölümlü trafik kazaların ciddi bir bölümü yaya yaralanmasıyla ilgili oluyor. Yaya yaralanması ve ölümüyle sonuçlanıyor. Önemli olan yolumuz uzun olsun ama varacağımız yere sağ salim varabilmek. Bu anlamda da yayalarımızı da tehlikeye sokmayalım dedi.

Gazipaşa Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencisi Emirkan Değirmencioğlu, etkinlikte sürücülerin yayalara yol vermesi konusunda farkındalık oluşturduklarını anlattı.

Öğrenci Cerem Dolu da Yayalar için buradayız. Arabalar genellikle Türkiye'de yayalara çok nadir yol veriyor. Bugün buraya yayaların haklarını savunmaya geldik. Yayalara yaya geçitlerinde öncelik verilmesini istiyorum diye konuştu.