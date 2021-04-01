Gazipaşa'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz