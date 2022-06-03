Gazipaşa İlçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol control uygulamasında Adıyaman 'dan Antalya'ya gitmekte olan bir otobüsü durdurdu. Otobüste tütün tespit köpeği ile yapılan bagaj kontrolünde Ö.P. isimli şahsa ait çuval içerisinde 50 kilo kaçak tütün tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Otobüs bagajında 50 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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