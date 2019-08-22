Gazipaşa'daki yangında 10 dekar makilik kül oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Macar Mahallesi Hacıalanı mevkiinde makilik alanda başladı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangını gören çevredekiler, durumu Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Rüzgar nedeniyle ekipler alevlere müdahalede zorlandı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 küçük araç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 1 itfaiye aracı müdahale ederken, yangın helikopteri ise havadan destek verdi. Mahalle sakinleri de alevleri söndürmek için mücadele etti. Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar makilik alan zarar gördü.

Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede yaptıkları incelemede kaya parçalamak için kullanılan kablo düzeneği fark etti. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangını gören ve komşularıyla söndürme çalışmaları için itfaiye ekiplerine yardıma gelen Onur Karabulut, Evde oturuyordum bir anda yangının çıktığını gördüm. O anda itfaiye ekipleri gelmişti, müdahale ediyordu. Bir anda biz de komşularımızla koştuk, daha fazla ağaçların yanmaması için. Böyle olmasını istemiyoruz, biraz daha bilinçli olursak daha iyi olur. Çünkü burada her yanan ağaç bizim ciğerimizden gidiyor. Umarım tekrarını görmeyiz. Tüm ekiplerimizden Allah razı olsun. Kısa sürede söndürdüler teşekkür ederiz dedi.