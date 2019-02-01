Son Dakika Haberleri: Gazipaşa Emitt Fuarının İlgi Odağı Oldu

Gazipaşa Emitt Fuarının İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılan, Gazipaşa Belediyesi ikinci kez katıldığı fuarın ilgi odağı oldu.

Gazipaşa Emitt Fuarının İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e katılan, Gazipaşa Belediyesi ikinci kez katıldığı fuarın ilgi odağı oldu. Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan ve her yıl 46.000'den fazla sektör profesyonelini ağırlayan fuara Gazipaşa Belediyesi tarım ürünlerinin yer aldığı doğal standıyla katıldı.

Muz, çilek, avokado, kamkat, pitaya, enginar, keçiboynuzunun yanı sıra sebze çeşitlerinin de yer aldığı stantta, muz ağaçları, köy tavukları ve gözleme köşesi büyük ilgi çekti.

Vatandaşların yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve bürokratın da ziyaret ettiği Gazipaşa standı hakkında bilgi veren Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, stant ziyaretçilerine nergis dağıttı. Antalya stantlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çelik, standa gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Gazipaşa standının artık EMİTT'te tanındığını dile getiren Çelik, "Gazipaşa standını gören ziyaretçilerin yüzü gülüyor. Çok sayıda ziyaretçimiz standımızı fuarın en güzel standı ilan ettiklerini söylediler. Bu da bizlere gurur verdi" dedi.

Yerel Seçimler nedeniyle yoğun bir dönem geçirmelerine rağmen EMİTT'e katılmaya karar verdiklerini belirten Çelik, "Standımıza çok sayıda tarım ve turizm sektörü temsilcisi gelerek bilgi aldı. Tarımsal ürün çeşitliliğimiz ve kalitemiz iş adamlarının iştahını kabarttı. Birçok ihracatçı firmayı üretici firmalarımıza yönlendirdik. Turizmcilere ise yaptığımız imar planı çalışmaları hakkında bilgi verdik, ilçemize davet ettik. İlçemizin ismini duyurmak anlamında yaptığımız çalışmalar ise ayrı bir değere sahip. Bu bağlamda son derece faydalı görüşmeler yaptık. İnşallah kalan 3 günlük sürede daha fazla iş adamı ve turizmciye ulaşacağız" diye konuştu. EMİTT Fuarı 3 Ocak tarihine kadar açık kalacak. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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