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Gazipaşa Karalar'da asfalt sevinci

1 saat önce

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi Grup Yolunda başlatılan asfalt yenileme çalışması tamamlandı.

Gazipaşa Karalar'da asfalt sevinci, System.String[]
Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Gazipaşa'nın Karalar Mahallesi Grup Yolunda başlatılan asfalt yenileme çalışması tamamlandı. Mahalle Muhtarı Latif Oktay, sorunlarını kısa sürede çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar halktan gelen talepleri bir bir inceleyip sorunlara köklü çözümler getiren Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'da Karalar Mahallesi sakinlerinin asfalt sorununu çözdü. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Karalar Mahallesi'nin içinden geçen ve oldukça bozuk olan grup yolunun 3 kilometrelik bölümünü yeniledi. Mevcut asfaltı sökerek zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, ardından yolu asfaltla kapladı.

Karalar halkı adına bölgede yapılan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Muhtar Latif Oktay, "Göreve gelir gelmez hizmet çağrımıza kulak verip mahallemize hizmetlerini seferber eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
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