Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu dönem açılışı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarım çalışması yapılan Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun dönem açılışı yapıldı.

Okulda düzenlenen açılış programında konuşan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, okulun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayvazoğlu, "Beden Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Kusurlu ve ayıplı beden olmaz. Ben otizmli yavrularımızın ailelerini her zaman özel bulmuşumdur. Onları yetiştiren, bir ömür boyu onlara ömürlerini adayan anne babalarına teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Türkiye'de 35 binin üzerinde otizmli olduğunu belirterek, "Bunlardan sadece 15 ile 20 bin arasındakileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı eğitim olanaklarından faydalandığını kısa bir araştırma ile tespit ettim. Oysa otizm meselesi çok erken yaşlarda teşhis edilmesi gereken ve teşhis edilir edilmez de çok özel eğitimlerle, kişiye özel eğitimlerle üzerine gidilmesi gereken bir konudur." diye konuştu.

Zorluoğlu, erken tanının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Doğru eğitimlerle çocuklarımızın çok daha ileri noktalara geldiğini belgeleriyle, bilgileriyle biliyoruz. Türkiye'de de özellikle 2000'li yılların başından itibaren genel olarak engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik hakikaten çok önemli adımlar atıldı. Bunları bir taraftan tespit edip hakkını teslim etmemiz lazım. Sadece otizmli çocuklarımıza değil, bütün engellilere yönelik ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda birçok gelişmenin yaşandığını, mevzuat eksikliklerinin büyük oranda giderildiğini memnuniyetle ifade ediyoruz ama hala yapmamız gereken çok önemli işler var. Bu manada bizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Engelsiz yaşam akademisi ve kadın yaşam merkezi projeleri de yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Trabzon Otizm Derneği Başkanı Muradiye Dilek de merkezin sorunlarıyla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduklarını, belediyedeki karşılama ve ilginin sonucunda mutlu ayrıldıklarını söyledi.

Konuşmaların adından Zorluoğlu'na desteklerinden dolayı plaket verildi. Ayvazoğlu, Zorluoğlu ve beraberindekiler okulu gezerek, otizmli öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Okulun diğer eksikleri konusunda bilgi aldılar.

Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Merkezi dönem açılışına Belediye Başkan Vekilleri Atilla Ataman ve Mehmet Karaoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yanık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç, otizmli öğrenciler ve aileleri katıldı.