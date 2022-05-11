Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı

11.05.2022 16:58

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 59 firmanın katılımıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı açıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 59 firmanın katılımıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tarım Fuarı açıldı.

Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düzenlenen Tarım Fuarı'nın açılışı Gazipaşa Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam Orhan Altun, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, kamu kurum görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası kaşık ekibi gösteri sundu. Sonrasında fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezip bilgiler aldı. Mango standının ilgi gördüğü fuar 13 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüsnü Doğan, toplam 59 firmanın fuara katıldığını söyledi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Gazipaşa bir tarım şehri, bir üretim şehridir. Gazipaşa deyince herkesin aklına tarım gelir. Turfanda sebzecilik, tropikal meyveler gelir. Bizler sabahın erken saatinden geç saatine kadar her gün üreten ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan bir ilçeyiz" dedi.

Kaymakam Orhan Altun, "Antalya'da tarımı en iyi yapan ilçelerimizden biriyiz. Özellikle tropikal tarım deyince Gazipaşa akıllara geliyor. Bizim tarımı profesyonelce yapmamız gerekiyor. Profesyonel yapmak için ise alt yapısı güçlü arazileri fazla böldürmeden bütün imkanları kullanarak ekonomiye katkı sunacak katma değer sunacak şekilde tarıma hizmet etmemiz gerekiyor. Ülkemiz tarım ülkesi olduğu için özellikle de ilçemiz tarım ilçesi olduğumuz için gençlerimizi tarıma yönlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da en çok istihdam üreten, insanları en çok göç etmekten alıkoyan, insanların yaşam güvenliğini tesis eden en geniş ve hayati sektörün tarım olduğunu vurguladı.

Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı
Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı
Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı
Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı

YORUMLAR
500
Antalya'da 'Bitki Islahçıları Günü' paneli düzenlendi Antalya'da 'Bitki Islahçıları Günü' paneli düzenlendi Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlıyor

Gazipaşa, Antalya, Turizm, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa Tarım Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement