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Gaziray'da sona doğru

18 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortaklaşa yürüttüğü Gaziray Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortaklaşa yürüttüğü Gaziray Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye ile TCDD arasında imzalanan protokol kapsamında inşaat çalışmalarına başlanan 25 kilometrelik "Gaziray Banliyo Hattı Projesi"nin yüzde 85'i tamamlandı.
Organize Sanayi Bölgesinde çalışan 150 bin kişiyi, daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu biçimde taşıyacak olan 1,2 milyar lira bütçeli dev proje, kent merkezi ile 6 organize sanayi bölgesini ve Küçük Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak.
Kültür Kongre Merkezi, Zeytinli, Mücahitler ve Budak mahalleleri ile hastaneler-oteller bölgesi geçişlerinde yaya ve taşıt ulaşımının güvenle sağlanması amacıyla söz konusu 4 paralel hattın yaklaşık 5 kilometrelik kısmı da yer altına alınacak.
Son durak olan Oduncular İstasyonu'na yakın Taşlıca mevkisinde de 93 bin metrekare büyüklüğünde bakım ve depo sahası yapılacak.
Projede kullanılması planlanan vagonların her bir seti bin yolcu taşıyacak ve ilk etapta 8 set vagon hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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