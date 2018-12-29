GAZİRAY Projesi'nin yüzde 70'i tamam
1 saat önce
Bakan Turhan, "Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz.
Bakan Turhan, "Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep
'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz. Projeyi etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. Genel olarak projede ilerleme yüzde 70 mertebesinde." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:50
Meksika'da 7 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti
Merkez Bankasından Kredi Kartı Faiz Kararı: Değişiklik Olmayacak
Emeklilere Büyük Destek: İş Kurana Destek, Ek Ödemeye Zam
Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil