Son Dakika Haberleri: GAZİRAY Projesi'nin yüzde 70'i tamam

GAZİRAY Projesi'nin yüzde 70'i tamam

1 saat önce

Bakan Turhan, "Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz.

GAZİRAY Projesi'nin yüzde 70'i tamam, System.String[]
Bakan Turhan, "Günde 360 bin vatandaşımıza hizmet verecek olan proje, bir anlamda toplu taşıma olarak da Gaziantep'e hizmet verecek bir altyapı projesini hayata geçiriyoruz. Projeyi etap etap hizmete açmayı planlıyoruz. Genel olarak projede ilerleme yüzde 70 mertebesinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:50 

Gaziantep, Ekonomi
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