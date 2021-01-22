- Gaziray projesine yerli ve milli tren - Son Dakika

- Gaziray projesine yerli ve milli tren

22.01.2021 15:08

- Gaziray projesine yerli ve milli tren Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla...

- Gaziray projesine yerli ve milli tren

GAZİANTEP - Gaziantep'in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde imzalandı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kısa süre sonra devreye girecek olan ve Gaziantep'in trafik yükünü hafifletecek olan Gaziray projesinin tren satın alım protokolünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle imzaladılar.

"Bu imza şehrin kaderini değiştirecek"

Gaziray projesi hakkında bilgiler veren ve emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Uyandığımda eşime dedim ki bugün çok önemli bir imza atılacak. Elbette her imza çok önemli ve başarıdır ama bu imza şehrin kaderini değiştirmek için ve bölgenin kalkınması için çok özel bir imza. Bu imzanın arkasında çok özel bir liderlik var. Cumhurbaşkanımız var bu imzanın arkasında. Gazi şehrimize dair ne varsa 'Bu projeleri ben takip edeceğim' diyen liderimiz, cumhurbaşkanımız var. Ona çok özel teşekkür ediyorum. Hiç unutmuyorum 2014 yılında Asım Başkan'dan görevi teslim aldığımızda dedi ki: 'Bacım, ben bunu başaramadım' daha sonra biz görevi devir aldıktan sonra toplandık, meclise gittik. Gaziray konusunda Bismillah dedik tekrardan başladık. Allah'ın izniyle bugün biz bunu yapacağız. Çevreci, konforlu bir ulaşım yapacağız. Bugün 4 bin işçi servisi 200 bin insanın çalıştığı sanayi sitesine gidiyor. Bu bize yakışmıyor. Bu trene binen bir işçi konforlu bir şekilde işyerine gittiği zaman Allah razı olsun dediği zaman biz bu işi başaracağız" dedi.

"Fatma Hanım, atom karınca gibi çalışıyor"

Gaziray projesiyle ulaşımın hızlanacağını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, projeden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Ben de bugün Gaziantep'imize çok büyük bir proje kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Fatma Hanım, atom karınca gibi gece gündüz çalışıyor. Bu şehrin bacısı, ablası olarak büyük bir fedakarlıkla bu şehrin üzerine daha fazla ne koyarım diye gece gündüz çalışıyor. Bugünde bunun meyvelerini gördüğümüz bir projeye imza atıyor. Bu sebeple hemşerilerim adına teşekkür ederim. Ne zaman Gaziantep için buna ihtiyaç var dediğimiz de cumhurbaşkanımızın talimatı 'Derhal yapın, Gaziantepli hemşerilerimize ne gerekirse en güzeline layıktır ve bu konuda her türlü desteği verin' olmuştur. Bugün Gaziantep'ten trene bineceğiz İstanbul'da işimizi yapacağız, akşam Ayasofya'da namazımızı kılacağız ve tekrar Gaziantep'e geleceğiz. Bu büyük bir başarıdır. Bu Gaziantep'e ve Türkiye'ye yapılan bir hizmettir. Biz hizmet yaparken hizmeti alan kişinin düşüncesine, felsefesine, mezhebine, meşrebine, inancına bakmayız. Bu ülkenin vatandaşıysa, bu ülkenin tapusu ondadır ve en büyük hizmete layıktır" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli trenlerin kullanılmasından dolayı çok mutluyum"

Gaziray projesi kapsamında kullanılacak olan trenlerin yerli ve milli firmanın yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin, Gaziray projesinde kullanacağı 32 araçtan oluşan 8 adet elektrikli tren seti tasarımının, teminin ve montajı için açmış olduğu uluslararası ihaleyi yabancı rakiplerine karşı en avantajlı teklifi veren ülkemizin raylı sistem sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ kazandı. Bu ihaleyi milli kuruluşumuzun kazanması araçlarımızın yerli ve milli olarak yapılacak olması ayrı bir sevinç ve gurur meselesidir. Gaziray projesinde kullanılacak trenlerin toplam maliyeti 47 milyon Euro'dur. İşletme hızı 120 Kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak 4 araçtan oluşan bir tren seti toplam bin yolcu kapasitesine sahip olacaktır. İlk iki set 24 ay tüm setler ise 28'inci ayın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

- Gaziray projesine yerli ve milli tren
- Gaziray projesine yerli ve milli tren
- Gaziray projesine yerli ve milli tren
- Gaziray projesine yerli ve milli tren

Adil Karaismailoğlu, Abdülhamit Gül, Gaziantep, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Gaziray projesine yerli ve milli tren - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Atama bekleyen on binlerce paramedik seslerini duyurmak istiyor Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Temizlik çalışanının fişini çektiği dondurucuda bulunan 1900 doz korona aşısı kullanılamaz hale geldi Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü
Zinedine Zidane'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Zinedine Zidane'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
15:06
Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı         
15:01
Beşiktaş, Aaron Ramsey transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti Beşiktaş, Aaron Ramsey transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti         
14:53
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız         
14:01
Üzerine Üzerine "Sahtekar insanların eseriyim" notunu yazdığı parayı dükkanına astı         
13:40
Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı         
13:08
AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş         
12:50
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü         
11:00
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet... İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...         
10:23
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 15:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Gaziray projesine yerli ve milli tren - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei