GAZİRAY tren setlerinin renkleri anketle belirlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 2017'de başlattığı ve 25 kilometre uzunluğa sahip GAZİRAY Banliyö Projesi'ndeki trenlerinin renkleri kamuoyu anketiyle seçildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilmesiyle günlük 360 bin yolcunun taşınması planlan GAZİRAY'daki 8 elektrikli tren setinin rengi ve modelinin belirlenmesi amacıyla anket yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yaptığı ve yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı anket sonucunda Gaziantepliler, yüzde 31,4 oranla Model 2 ve renginin baklavayla özdeşleştirilen sarıyı seçti. İkinci rengi ise yüzde 27.9 orana fıstık yeşilini oyladı.