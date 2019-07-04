Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı
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Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, aynı zamanda takım kaptanlarından olan kaleci Günay Güvenç ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:08 Kaynak: DHA
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep Futbol
Kulübü, aynı zamanda takım kaptanlarından olan kaleci Günay Güvenç
ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, mukavelesi sona eren başarılı file bekçisi Günay Güvenç ile yeniden masaya oturdu. Yapılan anlaşma sonrası takım kaptanları arasında yer alan Günay Güvenç'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.
- Gaziantep
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