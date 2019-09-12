Gazişehir'de muğdat ligin ilk yarısını kapattı
1 saat önce
SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol
Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik
, Hatayspor
ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Galatasaray
'dan sezon başında aldığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Yan çapraz bağlarının koptuğu belirlenen tecrübeli oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve ligin ilk yarsını kapattığı ifade edildi.
- Gaziantep
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