Son Dakika Haberleri: Gazişehir'de muğdat ligin ilk yarısını kapattı
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Gazişehir'de muğdat ligin ilk yarısını kapattı

1 saat önce

SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Gazişehir'de muğdat ligin ilk yarısını kapattı, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kadroya sezon başında kattığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Galatasaray'dan sezon başında aldığı Muğdat Çelik, Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı. Yan çapraz bağlarının koptuğu belirlenen tecrübeli oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı ve ligin ilk yarsını kapattığı ifade edildi.


- Gaziantep
Muğdat Çelik, Hatayspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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