Gazişehir'den Gol Yağmuru

Gazişehir Gaziantep
, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor
'u 6-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Karabükspor ceza sahası sol tarafından içeri çevrilen topa Chabbi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 17. dakikada ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Del Valle
, çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 35. dakikada Berk penaltı noktası yakınından yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-1 36. dakikada Del Valle sol kanattan seri çalımlarla kale önüne kadar gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1 57. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Chabbi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 4-1 74. dakikada Oğulcan'ın ceza sahasına yerden gönderdiği topa ters bir vuruş yapan Can Sıkılmaz meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 5-1 89. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleci Ferhat'tan sekti. Seken topu Poepon tamamladı. 6-1
KÜNYE
Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Sinan Dereci xx, Özgür Ertem
xx, Mehmet Emin Tuğral xx Gazişehir Gaziantep: Nihat Şahin
xx, Rıdvan Şimşek
xx, Kubilay Aktaş
xx, Ahmet Kesim
xx (Yusuf Cihat Çelik
dk. 46 x), Kerim Avcı
xx, Igor xx, Gökhan Alsan
xx (Okan Derici dk 59 x), Segbefia xx, Oğulcan Çağlayan
xxx, Del Valle xxx, Chabbi xxx (Poepon dk. 76 xx) Yedekler: Mustafa Burak
Bozan, Mahmut Bilir, Muhammed Enes
, Bahadır Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar x (Ferhat Yılmaz
dk. 35 x), Arda Belen
x, Fatih
Tultak x, Can Sıkılmaz x, Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran x, Batuhan Kurt x (Arif Bostancı dk. 60 x), Emre Eser x, Cihan Aydın
x (Toykan Topuz dk. 70 x), Hüseyin Topbaş x, Melih Berat x Yedekler: Doğukan, Ali Kemal
, Sezer, Fatih Kızılay
Teknik Direktör: Taner Öcal Goller: Chabbi (dk. 3 ve 57), Del Valle (dk. 17 ve 36), Can Sıkılmaz (dk. 74 k.k.) Poepon (dk. 89) (Gazişehir Gaziantep), Berk (dk. 35) (Karabükspor) Sarı kartlar: Arda, Berk, Arif, Can Sıkılmaz (Karabükspor)
(Said Vakkas Yağcı/İHA)