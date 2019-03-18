Gazişehir Fırtınası 68-67

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde Fenerbahçe'yi 68-67 yenerek ligdeki çıkışını devam ettiren Avrupa Fatihi Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Talat Özkarslı Spor Salonunda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Serdar Tolay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Köleman, ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Gazişehir Kulüp Müdürü Faruk Yıldırım, Gazişehir Muhasebe Müdürü Ömer Kanalan, Gazişehir Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Turan, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ve çok sayıda taraftar izledi.

Maçın başından sonuna kadar oyun ve skor üstünlüğünü elinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında ortaya koyduğu oyun ve mücadele göz doldurdu.

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, yaptığı açıklamada, "Avrupa Kupası grup maçlarında gösterdiğimiz başarıyı, lig de Fenerbahçe maçında da göstermek istedik. Takım çok iyi hazırlandı. Fenerbahçe karşısında Gazişehir'in adına yakışır şekilde mücadele ederek 68-67 galip ayrılan takımımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Onursal Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gazişehir Gaziantep Kulüp Başkanımız Adil Konukoğlu başta olmak üzere tümGaziantep halkına armağan ediyorum. Bu takımın başarısında Gaziantepli sporseverlerin büyük katkısı var. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

FATMA ŞAHİN TEBRİK ETTİ

Gazişehir –Fenerbahçe maçı öncesi Talat Özkarslı Spor Salonuna gelerek Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Avrupası EUROLİG3 grup maçlarında ve ligde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe takımını da başarısından dolayı kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, eşi İzzet Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti il Başkanı Eyüp Özkeçeci, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı İhsan Kaya'da eşlik etti.

Kulüp Genel Menajeri Ramazan Taşkın ise üzerinde Fatma Şahin yazılı formayı, başkan Şahin'e hediye etti.

Sporcuları tek tek tebrike eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu takım sadece bizim değil, Gaziantep'in ve Türkiye'nin gururu haline geldi. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızla gurur duyuyorum. Gösterdikleri başarıyı İspanya'da final maçlarında da gösterecekler. Bundan eminim" şeklinde konuştu.

SIRAKAYA BAKLAVA İKRAM ETTİ

Gazişehir – Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçını dernek üyeleri ile birlikte izleyen Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, Gazişehir'in 68-67'lik galibiyetinin ardından takıma baklava ikram ederek tebrik etti.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya, "Fenerbahçe karşısında hırslı, istekli, arzulu bir şekilde mücadele ederek galip gelen Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Sporda bu hafta Gaziantep'in haftası. Futbolda ve basketbolda tüm takımlarımız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.