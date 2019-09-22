Son Dakika Haberleri: Gazişehir gaziantep: 1-2
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Gazişehir gaziantep: 1-2

51 dakika önce

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Candaş Elbil (xx), Bilal Gölen (xx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Chatziisaias (xx), Abarhoun (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Attamah (xx), Vetrih (xx) (Dk. 63 Samudio xx), Boldrin (xx), Umar (xxx), de Pauw (xx) (Dk. 46 Sasse xx), Scepovic (x) (Dk.

Gazişehir gaziantep: 1-2, System.String[]

STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Candaş Elbil (xx), Bilal Gölen (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Chatziisaias (xx), Abarhoun (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Attamah (xx), Vetrih (xx) (Dk. 63 Samudio xx), Boldrin (xx), Umar (xxx), de Pauw (xx) (Dk. 46 Sasse xx), Scepovic (x) (Dk. 83 Oğulcan x)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xxx), Tosca (xxx), Djilobodji (xx), Kana Biyik (xx), Diarra (xx)(Dk. 69 Chibsah x), Tetteh (xx), Oğuz (xx), Morais (xx), Güray (xx) (Dk. 85 Kenan x), Twumasi (xxx), Muhammet (xxx) (Dk. 79 Radoslaw x)
GOLLER: Dk. 65 Samudio (Çaykur Rizespor) - Dk. 12 Muhammet, Dk. 16 Twumasi (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Sasse, Attamah (Çaykur Rizespor) - Diarra, Oğuz (Gazişehir Gaziantep)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında karşılaştığı Gazişehir Gaziantep'e 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Konuk ekip ise bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

12'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Morais'in yerden uzak kale direğine doğru gönderdiği topa Muhammet kayarak yerden vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi:  0-1.
16'ncı dakikada Djilobodji'nin havadan yolladığı uzun pas ile sağ çaprazda topla buluşan Twumasi ceza sahası içerisinden çektiği şutta top ağlarla buluştu:  0-2.
29'uncu dakikada de Pauw'un ceza sahasına gönderdiği top savunma oyuncusuna sekerek havalandı ve Boldrin'in önüne düştü. Boldrin, zor pozisyonda kendisine yönelen topa yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
30'uncu dakikada Umar'ın kullandığı köşe vuruşunda Abarhoun'un kafa vuruşu ile kaleye gönderdiği top az farkla kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
43'üncü dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde kaleci Günay'ın elinden seken topu alan Attamah topu ağlara gönderse de karşılaşmanın hakemi golden önce Attamah'ın faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.
52'nci dakikada savunma arkasına havadan gönderilen topa hareketlenen Güray ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu ve bekletmeden şutunu çekti topu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.
65'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Boldrin ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Scepovic topu kafa ile takım arkadaşı Umar'a indirdi. Umar penaltı noktası üzerinde dönerek topu Samudio'nun önüne gönderdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
77'nci dakikada Moroziuk'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. Samudio'nun topa vurduğu anda ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
Karşılaşma 2-1 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı.


Gaziantep, Serkan, Çaykur, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:13 Kaynak: DHA
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