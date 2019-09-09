Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
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Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

39 dakika önce

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig dördüncü hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı, System.String[]

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig dördüncü hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.


Gaziantep Kalyon Stadı'nda 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan maçın biletleri www.passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Zorlu karşılaşmanın normal bilet fiyatları 100 lira ile 750 lira arasında satışa sunulurken kadın ve öğrenci taraftarlara yönelik bilet fiyatları ise 30 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Kalyon Stadı'nda Beşiktaş taraftarına ayrılan misafir takım tribününün bilet fiyatı ise 130 lira olarak açıklandı.


Öte yandan taraftarların passolig kartlarına bilet yükleme işlemini Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gazişehir Passolig noktasından da yapabileceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:03 Kaynak: İHA
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