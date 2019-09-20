Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor maçına hazır
57 dakika önce
Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Gazişehir Gaziantep hazırlık çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.
Antrenmanla birlikte Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın oynanacağı Rize'ye hareket etti.
Cezaevinden izinle çıkan adam, barışma teklifine olumlu yanıt vermeyen imam nikahlı eşini önce bıçakladı ardından kızgın yağ ile yaktı Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti! Beşiktaş'ta Victor Ruiz bugünkü idmana çıkmadı