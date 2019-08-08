Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı
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Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı

24 dakika önce

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı.

Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı, System.String[]
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Raman Chibsah'la temasa geçti.
Son olarak İtalya 2. Lig ekiplerinden Frosinone'de forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı belirtildi.
Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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