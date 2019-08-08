Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı
24 dakika önce
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Raman Chibsah'la temasa geçti.
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2. Lig ekiplerinden Frosinone'de forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı belirtildi.
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