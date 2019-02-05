Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep Çıkış Arıyor

Gazişehir Gaziantep Çıkış Arıyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Şimdi çok konuşmak yerine çalışacağız. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız." dedi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Şimdi çok konuşmak yerine çalışacağız. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız." dedi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımlarda bazen kötü dönemlerin yaşanabileceğini, kendilerinin de bu süreçten geçtiğini dile getirdi.

Sıkıntıyı aşabilecek güce sahip olduklarını, bu konuda oyuncularına inandığını belirten Altıparmak, yaşanan sıkıntılarda sakat ve cezalı oyuncuların durumunun da etkili olduğunu vurguladı.

Mehmet Altıparmak, sakatlıklardan kurtulduklarını ifade ederek, ilk defa bu hafta Hatayspor maçına tam kadroyla çıkacaklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Şu an olduğumuz durumla ilgili pek fazla bir şey söylemeye gerek yok zira söylenecek her şey çok yanlış anlaşılır. Şimdi çok konuşmak yerine çalışacağız. İnşallah Hatayspor maçıyla başlayan bir seri yakalayacağız. Bizim bir hedefimiz var. Bu hedeften sapmadık. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Takımsanız önemli olan bu tür durumlarla başa çıkabilmektir. Biz bunu yapacağız."

Öte yandan, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Gaziantep, Spor
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