Gazişehir Gaziantep'de 6 oyuncuya veda
1 saat önce
Süper Lig'de Gaziantep'i temsil eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, 6 oyuncusu ile yollarına ayırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
Süper Lig'de Gaziantep
'i temsil eden Gazişehir Gaziantep Futbol
Kulübü, 6 oyuncusu ile yollarına ayırdığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon play-off finalini kazanarak Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına Düzce
'deki Topuk Yaylası
'nda devam ediyor. Takıma yeni transfer olan futbolcular da kamptaki yerini alırken, kırmızı-siyahlı ekip 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik
, Erhan Çelenk, Uğur Arslan
Kuru ve Rıdvan Şimşek
ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
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