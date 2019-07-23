Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'de 6 oyuncuya veda
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Gazişehir Gaziantep'de 6 oyuncuya veda

1 saat önce

Süper Lig'de Gaziantep'i temsil eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, 6 oyuncusu ile yollarına ayırdığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep'de 6 oyuncuya veda, System.String[]
Süper Lig'de Gaziantep'i temsil eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, 6 oyuncusu ile yollarına ayırdığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon play-off finalini kazanarak Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep yeni sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Takıma yeni transfer olan futbolcular da kamptaki yerini alırken, kırmızı-siyahlı ekip 6 oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze yapmış olduğu desteklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.


Topuk Yaylası, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:10 Kaynak: DHA
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