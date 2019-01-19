Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-1

Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-1

56 dakika önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl UstaGAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur Arslan, Ahmet, Mücahit, Oğuz, Kerim, Gökhan, Segbefia (Dk.80 Theodor) Oğulcan (Dk.70 Rıdvan), Del Valle, Poepon (Dk.56 Chabbı)DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Alperen, Deniz, Ziya, İsmail (Dk.

Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-1, System.String[]


STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur Arslan, Ahmet, Mücahit, Oğuz, Kerim, Gökhan, Segbefia (Dk.80 Theodor) Oğulcan (Dk.70 Rıdvan), Del Valle, Poepon (Dk.56 Chabbı)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Alperen, Deniz, Ziya, İsmail (Dk.90 Burak Altıparmak) Mehmet, Recep (Dk.80 Ambamba), Burak Çalık (Dk.75 Muhammed), Furkan, Kerem Can, Abdülkerim

GOL: Dk.38 Ziya (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Segbefıa, Del Valle, Gökhan (Gazişehir Gaziantep FK)

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

38'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında sağ kenardan topu alan Ziya'nın sert şutu ile top ağlarla buluştu: 0-1.

Maçta başka gol olmayınca Gazişehir Gaziantep FK evinde  Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:32 Kaynak: DHA

Karaoğlan, Del Valle, Denizlispor, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizlispor'un Transfer Yasağı Resmen Kalktı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep'i Deplasmanda 1-0 Yendi

Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2 Mağlup Etti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:28:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep - Denizlispor: 0-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]