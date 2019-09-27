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Gazişehir Gaziantep dolu dizgin

50 dakika önce

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de etkili bir performans gösteren Gazişehir Gaziantep, kupa maçında da dolu dizgin gidiyor.

Gazişehir Gaziantep dolu dizgin, System.String[]

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de etkili bir performans gösteren Gazişehir Gaziantep, kupa maçında da dolu dizgin gidiyor. Gaziantep ekibinin sezon başından beri oynadığı 6 resmi maçta futbolseverler 24 gol izleme şansı elde etti.


Süper Lig'de yer aldığı ilk sezon, oynadığı 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayarak sezona iyi bir başlangıç yapan Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol istatistikleri dikkat çekiyor. Gaziantep ekibinin ligde şu ana kadar oynadığı 5 maçta futbol severler, 20 gol izleme şansı elde etti. Kırmızı-siyahlılar bu istatistiği ile ligde maçları gollü geçen takım olarak öne çıktı.


Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gazişehir Gaziantep, sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gazişehir, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar 5. haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan Çaykur Rizespor'u da deplasmanda 2-1 yenerek rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı.


Ligde etkili bir oyunla izleyicilere bol gollü maçlar izleten Gazişehir Gaziantep, aynı performansı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında da gösterdi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu turda karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u da 4-0 mağlup ederek net bir skor aldı.


Sezon başından beri ligde ve kupada 6 resmi çıkan Gaziantep ekibinin maçlarından futbol severler 24 gol izleme şansı elde etti.


Gazişehir Gaziantep, ligin 6. haftasında, 1 golle ligin en az gol atan ve yediği 4 golle de kalesinde en az gol gören takımı olarak öne çıkan Göztepe'yi konuk edecek. - GAZİANTEP

Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:53 Kaynak: İHA
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