Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü
1 saat önce
Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:04 Kaynak: AA
Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep
, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ukrayna
1. Futbol
Ligi ekibi Shakhtar Donetsk
forması giyen Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Yıldız oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. İngiltere
Premier Lig takımı Manchester City
'de de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 166 maçta 58 gol attı.
Olarenwaju Kayode, 4 kez de Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi.
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