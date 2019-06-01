Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi
Son Dakika Spor Haber

Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi

1 saat önce

Bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep için ozanlar beste yaptı.

Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi, System.String[]
Bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep için ozanlar beste yaptı.

Gaziantep'te yaşayan Ozan Ali Dağcı, Spor Toto 1. Lig Play-off finalini kazanarak adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Gazişehir Gaziantep için şarkı yazdı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep için şarkı besteleyen ozan Ali Dağcı, sazıyla birlikte parçayı seslendirdiği görüntüleri paylaştı.

Sosyal medyada yer alan görüntü büyük beğeni kazandı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:07 Kaynak: İHA
Ozan Ali, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Süper Ligde inanılmaz olay! Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı, 4 saat sonra yollar ayrıldı Emre Belözoğlu: 1 sene daha oynamak istiyorum, olmazsa futbolu bırakacağım Son Dakika! Beşiktaş Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:18:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]