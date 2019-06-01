Gazişehir Gaziantep'e şampiyonluk bestesi
1 saat önce
Bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep için ozanlar beste yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:07 Kaynak: İHA
Bu yıl tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Gazişehir Gaziantep
için ozanlar beste yaptı.
Gaziantep'te yaşayan Ozan Ali
Dağcı, Spor Toto 1. Lig Play-off finalini kazanarak adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Gazişehir Gaziantep için şarkı yazdı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep için şarkı besteleyen ozan Ali Dağcı, sazıyla birlikte parçayı seslendirdiği görüntüleri paylaştı.
Sosyal medyada yer alan görüntü büyük beğeni kazandı. - GAZİANTEP
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