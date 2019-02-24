Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: 1-1

1 saat önce

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can AlpGAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Yalçın, Oğulcan, Gökhan, Rıdvan, Mücahit, Kenan (Dk. 71 Chabbi), Elmar (Dk. 22 Kubilay), Erhan (Dk. 59 Igor), SowESKİŞEHİRSPOR: Melih - Sissoko (Dk.

Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: 1-1, System.String[]


STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Yalçın, Oğulcan, Gökhan, Rıdvan, Mücahit, Kenan (Dk. 71 Chabbi), Elmar (Dk. 22 Kubilay), Erhan (Dk. 59 Igor), Sow

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Sissoko (Dk. 53 Ferhat), Berkay, Issah, Milinkovic, Erdal, Mehmet (Dk. 75 Alperen), Jesse, Hakan, Mehmet, İbrahim (Dk. 46 Kıvanç)

GOLLER: Dk. 67 Gökhan (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 47 Jesse (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Rıdvan (Gazişehir Gaziantep) - Mehmet, Hakan (Eskişehirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

47'nci dakikada topla ceza alanı içine giren Sissoko pasını Jesse'ye aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

63'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Igor'un sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

66'ncı dakikada Sow'un rakip ceza alanı içinde düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

68'inci dakikada kaleye yakın bölgede serbest vuruş kazanan Eksişehirspor'da topun başına Milinkovic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:07 Kaynak: DHA

Burak Şeker, Moussa Sow, Eskişehirspor, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman ile Ali Koç, BJK TV-FB TV Ortak Yayınında Konuşacak! Kayserispor, Atiker Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Ediyor! Canlı Anlatım Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Gol Sevinci Sırasında Baygınlık Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:49:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]