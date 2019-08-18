Son Dakika Haberleri: Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor
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Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor

43 dakika önce

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk sınavını yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verecek.

Gazişehir Gaziantep Fenerbahçe'ye konuk oluyor, System.String[]
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk sınavını yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verecek.
Kentteki hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemek üzere dün akşam İstanbul'a giden Gaziantep ekibinde sakat oyuncu bulunmuyor.
Takımın son transferi olan Ganalı futbolcu Patrick Twumasi'nin de teknik direktör Marius Sumudica'nın görev vermesi halinde kadroda yer alabileceği bildirildi.
Süper Lig'deki ilk maçına yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayla çıkacak olan Gaziantep ekibi, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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