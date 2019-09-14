Gazişehir gaziantep fk - beşiktaş: 3-2

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Djilobodji, Güray Vural (Dk. 80 Furkan), Tetteh, Diarra (Dk. 59 Chibsah), Twumasi (Dk. 76 Muhammet Demir), Kayode

BEŞİKTAŞ: Karius - Ruiz, Güven (Dk. 82 Umut), Elneny, Nkoudou, Adem Ljajic, Vida, Dorukhan (Dk. 66 Atiba), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Diaby (Dk. 66 Tyler Boyd),

GOLLER: Dk. 7 Twumasi, Dk. 58 Güray, Dk. 79 Chibsah (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 83 Mehmet Umut, Dk. 84 Atiba (Beşiktaş)

KIRMIZI KARTLAR: Kayode (Gazişehir Gaziantep) - Vida, Elneny (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Diarra, Günay, Sumudica, Muhammet Demir, Oğuz (Gazişehir Gaziantep) - Ljajic, Caner, Boyd, Ruiz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

6'ncı dakikada ceza sahası içinde Kayode'ye faul yapan Vida kırmızı kart gördü. Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.

7'nci dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Twumasi, penaltıyı gole çevirdi: 1-0.

20'nci dakikada orta alandan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası içerisine sızan Kayode, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya kaleci Karius girdi.

22'nci dakikada Nkoudou'nun sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Twumasi'nin yaptığı yerden orta, ceza sahasında olan Kayode'ye gitti. Kayode'nin ters vuruşunda top auta gitti.

31'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğuz'un Caner'i geçerek vurduğu top direkten döndü.

58'inci Gazişehir Gaziantep'in hızlı kullandığı taç atışı sonrası sağ kanattan Kayode içeriye doğru topu çevirdi, geriden gelen Güray'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

79'uncu dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantap atağında Güray'ın içeriye gönderdiği topu Chibsah gole çevirdi: 3-0.

83'üncü dakikada Caner'in savunma arkasına attığı pasında Ljajic topu Umut'a indirdi.

Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

84'üncü dakikada sol köşeden Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 3-2.

90+2'nci dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun vuruşu üstten auta gitti.

Maç 3-2 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı.