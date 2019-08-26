Gazişehir gaziantep fk - gençlerbirliği: 4-1

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, İsmail Şençan, Samet Çiçek,

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Djilobodji (Dk. 46 Chıbsah), Tosca, Kayode, Güray (Dk. 60 Pawlowski), Morıas, Oğuz, Diarra (Dk. 76 Gökhan), Twumasi, Tetteh, Kana Biyik

GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo - Ahmet Oğuz, Berat, Nadir, de Jesus, Sessegnon (Dk. 78 Soner), Sio (Dk. 45 Halil İbrahim), Toure, Santos Candeias, Arda, Polomat

GOLLER: Dk. 31 - Dk. 40 (P) Kayode, Dk. 56 Güray, Dk. 72 Oğuz (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 69 Berat (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 27 Ahmet, Dk. 38 Polomat (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Djilobodji, (Gazişehir Gaziantep) - Toure (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Karşılaşma 4-1 Gazişehir Gaziantep'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

9'uncu dakikada Twumasi'nin pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Kayode, kaleci Diallo ile karşı karşıya kaldı. Kayode'nin sağ ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci Diallo'dan döndü.

21'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Polomat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31'inci dakikada Nadir'in ters vuruşunda bir anda ceza sahasında topla buluşan Kayode'nin vuruşu ağlara gitti: 1-0.

38'inci dakikada ceza sahası içinde rakibine faul yapan Polomat kırmızı kart gördü. Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.

40'ıncı dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Kayode, penaltıyı gole çevirdi: 2-0.

56'ncı dakikada Gazişehir Gaziantep serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Güray düzgün vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

69'uncu dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında Rahmetullah'ın verdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Berat'ın gelişine vuruşu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu: 3-1.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Pawlowski'nin içeriye gönderdiği topu Oğuz gole çevirdi: 4-1.

87'nci dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Santos Canides'in içeri gönderdiği ortaya Berat gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

Mücadele 4-1'lik skorla sona erdi.